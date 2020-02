Pyramida aneb šance je vždycky…

Zapojte se do unikátní tipovací soutěže Pyramida. Hlavní výhra je minimálně 15 000 000 Kč! Jak na ni dosáhnete? Trefte v každém z 10 kol Pyramidy alespoň za 50 korun požadovaný kurz a miliony jsou vaše. Odměnu skrývá už 7. kolo – pokud jím úspěšně projdete, dostanete prémii 15 000 Netů. Ale pozor, do soutěže se započítává trefený kurz při vyhodnocení. A právě tomu se v blogu věnuje STARS007.

„Já tuhle soutěž beru. Dost se mi líbí. Je to opravdu o tom, co přidat na tiket. Rozhoduje jen můj úsudek. Když nepočítám okolní vlivy (vady, počasí...), tak tady jedu sám na sebe. Nemám nic třeba proti TipCupu, ale přetahovat se s jinými borci v kurzech 1,00prd mně nepřijde moc hráčské. Ano, důležitý je postup a přetlačit soupeře za každou cenu, ale rozhodně to není o tom, kdo je lepší sázkař. To Pyramida nastaví opravdovou tvář sázkařského umu. Trefovat požadované kurzy, pravidelně vyhrávat, být v zisku, to je přece hlavním motorem celého sázení,“ uvádí v blogu STARS007.

Největším rizikem jsou vady

A co je podle něj alfou a omegou soutěže? „Vždycky musíte přemýšlet nad tím, co dát na tiket. Bez strategie nikdy neuspějete! Jak už všichni víme, vada může často znamenat konec pyramidy. I proto bych rozhodně nedával tenisy. Jsou v něm skreče, přeložení nebo nemusí mít favorit svůj den. U hokeje zase hrozí nenastoupení střelce, ale když si počkáte, tak většinou hodinu před zápasem už jsou známé sestavy. Rozhodně vylučuju dávat na tiket asijské handicapy. Sice to třeba vyjde, ale Pyramida končí. V takovém případě pak můžete nadávat jen sami sobě,“ doplnil tipér.

