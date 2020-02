Česká liga se naplno rozjíždí! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Slavia nemá konkurenci, výbornými výkony se prezentovala i na scéně Ligy mistrů, byť většinou dojela na bídnou produktivitu. O novém mistrovi tak už moc lidí nepochybuje. Jak to ale bude na dalších příčkách? Na druhý flek si vedle Plzně brousí zuby hlavně Sparta, kterou už ale po prohře s Libercem dělí od Viktorie osm bodů. Další neúspěch odnesl kouč Václav Jílek, jehož u kormidla nahradil Václav Kotal. Zaberou Letenští v Olomouci? Vsaďte si a sledujte nejvyšší soutěž živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Kdo urve 2. místo?

„Plzeň vypadá pod Guľou hodně dobře. Má to drajv, dává góly. Měla by hrát podobným stylem jako Slavia a tím se jí i časem výkonnostně přiblížit. Samozřejmě, kouč je nový, bude to chtít čas, navíc odešel Krmenčík... I přesto si myslím, že Viktoria druhé místo udrží. Ano, třeba Sparta na ni po podzimu ztrácela jen pět bodů, ale herně vypadá hůř než Západočeši. A Jablonec? Neříkám, že je bez šance, ale odešel mu nejlepší obránce a celkově nemá tak kvalitní kádr,“ píše v analýze Tomi9104. Souhlasíte?

