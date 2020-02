Zvedne se Sparta? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Česká elitní fotbalová soutěž už za sebou má dvě jarní kola. Zatímco Plzeň zahrála podle předpokladů a získala šest bodů, u pražských „S“ už to taková sláva nebyla. Červenobílí dali zapomenout na šok v Ďolíčku domácí výhrou nad Opavou, ale Sparta? Ta rupla doma s Libercem a poté už s koučem Václavem Kotalem na lavičce také v Olomouci. Jak si nejlepší české kluby povedou dál? Vsaďte si a sledujte všechny duely elitní české soutěže živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Sešívaní drželi po podzimu ligovou neporazitelnost. O tu ale přišli hned na úvod jara, když překvapivě nestačili na Bohemians. Šokem začala druhá část sezony i pro Letenské, které doma zaskočil Liberec. Klubová reakce na sebe nenechala dlouho čekat a trenéra Václava Jílka nahradil u kormidla Václav Kotal. Ale ani to Pražanům nepomohlo a z Hané odjížděli rovněž s prázdnou. Místo plánovaného ataku druhého místa tabulky se tak začíná rýsovat boj o účast v pohárové Evropě. Zvlášť když Plzeň po zimní pauze válí. Opavu smázla Viktoria 3:0, Příbrami pak dala ještě o gól víc. Odnese ofenzivní choutky Západočechů i Jablonec? Vsaďte si a sledujte nejvyšší soutěž živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Kdo urve 2. místo?

„Plzeň vypadá pod Guľou hodně dobře. Má to drajv, dává góly. Měla by hrát podobným stylem jako Slavia a tím se jí i časem výkonnostně přiblížit. Samozřejmě, kouč je nový, bude to chtít čas, navíc odešel Krmenčík... I přesto si myslím, že Viktoria druhé místo udrží. Ano, třeba Sparta na ni po podzimu ztrácela jen pět bodů, ale herně vypadá hůř než Západočeši. A Jablonec? Neříkám, že je bez šance, ale odešel mu nejlepší obránce a celkově nemá tak kvalitní kádr,“ píše v analýze Tomi9104. Souhlasíte?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!