Boj o extraligovou existenci vrcholí! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Základní část Tipsport extraligy vrcholí. Do konce dlouhodobé fáze zbývá odehrát už jen pár kol. Situace na čele? Vyřešená! Prezidentský pohár si čtyři duely před koncem této fáze soutěže zajistil Liberec, kterému k jistotě pomohl triumf v dohrávaném mači s Plzní (4:1). Ale co na opačném pólu tabulky? Ve svízelné situaci je Kladno, ale vyhráno nemají ani Pardubice s Litvínovem.

Ve spodních patrech nejvyšší české hokejové soutěže se vývoj dramatizuje. Parta kolem Jaromíra Jágra byla dlouho celkem v klidu, držela umístění v nejlepší desítce nebo těsně pod ní. Tragické výsledky v posledních týdnech v doprovodu se zlepšenými výkony Pardubic, Litvínova a Vítkovic ale uvrhly Rytíře do bojů o holé přežití. Zůstane Jágrův tým mezi elitou? Kdo nakonec Tipsport extraligu v sezoně 2020/2021 hrát nebude?

Dynamo nespadne!

„Situace dole je zamotaná. Kladno se po sérii mizerných výsledků dostalo plnohodnotně do hry o záchranu. Musí se začít velmi obávat! Co se pak týká kvalit kádrů posledních čtyř mužstev, z mého pohledu je na tom nejlépe Dynamo. Co do jmen a zkušeností je jeho sestava z výše zmíněné čtveřice klubů nejsilnější. Bude do 13. místa,“ píše v analýze piskotka30. Inspirujete se?

