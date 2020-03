Boj o záchranu vrcholí! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Základní část Tipsport extraligy spěje do finiše. Dlouhodobá část má před sebou závěrečné kolo. Situace na čele? Vyřešená! Prezidentský pohár si čtyři duely před koncem této fáze soutěže zajistil Liberec. Bojovat se tak bude především o setrvání mezi elitou. Sestupové starosti řeší Pardubice a Kladno s Litvínovem, kteří si to rozdají ve vzájemném střetu. Jak to dopadne? Vsaďte si a sledujte všechny duely Tipsport extraligy v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Zásadní otázka před závěrečným kolem zní: Kdo spadne? Namočené jsou tři týmy. Pardubice s 61 body a Litvínov s Kladnem (oba 60). Právě duel na ledě chemiků bude klíčový. Pokud perníkáři prohrají v Brně a Kladno vyhraje v prodloužení, nebo po nájezdech, tak o patro níž putuje Dynamo. Zápletku ale slibuje i boj o druhý flek, na který si brousí zuby hned několik celků. Vsaďte si a sledujte Tipsport extraligu živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Dynamo nespadne!

„Situace dole je zamotaná. Kladno se po sérii mizerných výsledků dostalo plnohodnotně do hry o záchranu. Musí se začít velmi obávat! Co se pak týká kvalit kádrů posledních čtyř mužstev, z mého pohledu je na tom nejlépe Dynamo. Co do jmen a zkušeností je jeho sestava z výše zmíněné čtveřice klubů nejsilnější. Bude do 13. místa,“ píše v analýze piskotka30. Inspirujete se?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!