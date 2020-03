Vystraší kohouti Schicka a spol.? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Top klubová fotbalová soutěž světa má na programu odvetné osmifinálové zápasy. V úterý si to o postup rozdají Lipsko s Tottenhamem a Valencia s Bergamem. Kdo se dostane do další fáze play off? Nejlepší výchozí pozicí disponuje italský pohárový zástupce, který v úvodním mači porazil španělské mužstvo přesvědčivě 4:1. Cestu do čtvrtfinále tak má celkem uhlazenou. Co myslíte, sejme Atalanta netopýry i podruhé? Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky!