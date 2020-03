Předkolo Tipsport extraligy bez senzace? Vsaďte si a sledujte celé play off živě na TV Tipsport! Získejte 150 Kč zdarma!

Je to tady. Začíná vyřazovací fáze hokejové Tipsport extraligy! V předkole si to o čtvrtfinále rozdají Olomouc se Zlínem a Hradec Králové s Karlovými Vary. Kdo vkročí do play off vítězně? A které dva kluby nakonec postoupí, aby se v další části pavouka utkaly s Libercem, respektive Třincem? Vsaďte si a sledujte kompletní program bojů o Masarykův pohár v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Favoritem moravské konfrontace kohouti vs. ševci je Olomouc, sedmý celek po 52 kolech. Desátí Berani totiž s koncem dlouhodobé fáze ztratili formu, když z posledních osmi zápasů vyhráli pouze dvakrát. Ještě depresivnější bilance pak svítí u jejich venkovních duelů (jediný triumf z předchozích osmi mačů). Naplní Hanáci předpoklady? Série mezi lvy a Vary by podle prognóz měla dopadnout lépe pro Smoleňákovu partu.

Energie bez energie

„Hradec Králové postoupí po výsledku 3:0 na zápasy. Západočeši jsou v krizi. Od začátku února urvali ze 13 utkání jen jednu tříbodovou výhru. Problémy mají hlavně v obraně. Jejich tým je k tomu všemu mladý, dost hráčů play off dosud ani neochutnalo. Proto věřím lvům. Roli by měl sehrát i Růžička, jenž se ve vypjatých střetech umí se svou strategií ukázat,“ zanalyzoval kurz 4,5 tipér s nickem 250789. Vidíte to stejně?

