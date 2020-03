Na vrchol, na kterém ještě nikdo nikdy nebyl

"Celý život dělám horolezectví a rozhodl jsem se, že i ve svém věku bych mohl udělat se svým kamarádem Álou Obršálem prvovýstup na věž v Teplických skalách, která je hodně vysoká a nikdo na ní ještě nikdy nebyl.

Stejně jako Ála mám za sebou spoustu zranění, nějakých únavových zlomenin, tudíž to pro nás nebude úplně jednoduchá záležitost. Proto si myslím, že bude zajímavé vás provést od dnešního úplného začátku až na samotný vrchol. Pochopitelně budu muset trénovat, běhat, chodit na lezeckou stěnu a dávat se dohromady. A toto všechno bych chtěl ukázat, jak je možný i v mém věku se dát do formy. Pochopitelně potřebuji alibisticky nějakého pomocníka. Toho jsem zvolil formou doplňku stravy pro muže Maxulen," říká pětapadesátiletý Mirek Etzler.

Příznaky klesajícího testosteronu

Doplněk stravy Maxulen®, je správná volba pro všechny muže, kteří se chtějí bránit negativním příznakům poklesu hladiny testosteronu. To je sice přirozený fyziologický proces, ale pro řadu mužů to není zrovna příjemné období. První příznaky poklesu hladiny testosteronu se většinou projevují před čtyřicítkou, kdy muži pociťují ztrátu energie, nabírají na váze, svalovou hmotu jim postupně nahrazuje tuk. Dalším nežádoucím příznakem je ztráta libida, vedoucí k problémům v sexuálním životě. Tento negativní vývoj se nazývá Andropauza.

Vědecky prokázané účinky Testofenu®

Andropauza pro muže není lehkým obdobím. Naštěstí na trhu jsou kvalitní doplňky stravy, které zrajícím mužům pomáhají lépe čelit negativním příznakům poklesu hladiny testosteronu. Jedním z nejkvalitnějších na trhu je doplněk stravy Maxulen. Maxulen obsahuje patentovaný výtažek ze semene pískavice řeckého sena – Testofen®. Na účinky Testofenu® bylo provedeno mnoho vědeckých studií, které potvrdili účinky Testofenu pro podporu libida, růstu svalové hmoty a zlepšení sexuálního prožitku*. Další studie prokázala, že Testofen® dokáže uvolnit vázaný testosteron v bílkovinách, které mužské tělo do té doby neumělo využít.**

Složení Maxulenu dále přispívá k: rovnováze metabolismu tuků (pískavice řecké seno), udržení normální hladiny testosteronu v krvi (zinek), snížení míry únavy (vitamin B6), normální plodnosti (zinek) a k normální psychické činnosti (hořčík).

„Účinky pozoruji zatím v malých každodenních detailech, pociťuji více energie, občas z ničeho vyběhnu schody, což jsem normálně nedělal a také se mi ráno lépe vstává," říká Mirek po necelých dvou měsících pravidelného užívání.

