Registrace u Tipsportu? Většina už nemusí na pobočku!

Jak to funguje?

Je to velmi jednoduché. Banka, u které máte účet, předá s vaším souhlasem do Tipsportu údaje nutné pro ověření totožnosti (jméno, příjmení a datum narození). Registraci tak dokončíte na pár kliknutí myší. Vše je navíc velmi intuitivní a snadné. O své osobní údaje a údaje o bankovním účtu nemusíte mít žádný strach. Přístupové údaje k internetovému bankovnictví zadáváte pouze bance, Tipsport k nim přístup nezíská. Banka do Tipsportu předává jen osobní údaje nezbytné pro ověření. Informace o stavu účtu, pohybech na účtu a podobně Tipsport od banky v žádném případě neobdrží.

Co za to získám?

Po dokončení registrace dostanete úplně zdarma 150 Kč na první sázky a vstupní bonus až 50 000 Kč. Založte si účet online bez návštěvy pobočky a vsaďte si.