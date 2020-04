Kdo ovládne Tipsport Premier League? Získejte 150 Kč zdarma!

Na scéně šipek vznikl zcela nový projekt řídící se heslem „Nás koronavir nezastaví!“ V úterý 7. dubna odstartoval Tipsport Premier League 2020! O co jde? Na dálku proti sobě zápasí elitní šipkaři z Česka! Do turnaje se zapojili Daniel Barbořák, Adam Gawlas, Pavel Jirkal, Ondřej Kysilka, Alexander Mašek, Michal Ondo, David Písek, David Rosí, Vítězslav Sedlák a Michal Šmejda. Kdo zaválí? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechny zápasy premiérového dílu Tipsport Premier League v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Jak už název napovídá, systém je podobný své předloze – PDC Premier League Darts. Akce má i charitativní význam. Za každou hozenou “180” věnuje Tipsport, generální partner České šipkové Premier League, prostřednictvím Nadace Tipsport 500 Kč na nákup zdravotnického materiálu (roušek, ventilátorů atd.).

Smyslem turnaje je vedle boje s koronavirem možnost představit široké veřejnosti nejlepší české šipkaře. Pro ty, kteří se prvního ročníku ČŠPL účastní, je to skvělá příležitost zahrát si v této složité době proti top hráčům v Česku a získat tak zkušenosti do dalších let kariéry.

V první fázi soutěže od 7.4. do 30.4. (devět kol) hráči odehrají zápasy každý s každým na šest vítězných legů. Poslední dva z turnaje vypadávají. Ve druhé části od 6.5. do 27.5. (sedm kol) se osm postupujících utká opět každý s každým na sedm vítězných legů. Výsledky z první části se počítají. První čtyři postoupí do finálového večera.

V závěrečné fázi (28.5.) se utká první se čtvrtým a druhý se třetím po základní části. Úspěšní šipkaři se utkají o titul. Semifinále a finále se bude hrát na 10 vítězných legů. Duely všech hracích dnů začínají ve 20:00 hodin.

Zápas odstartuje rozhozem na střed o to, kdo začne. Jako první bude na střed házet hráč uvedený v rozpise na prvním místě. Hodnoty rozhozu jsou: 50 – červený střed; 25 – zelený střed; mimo. Pokud oba hráči hodí stejnou hodnotu, hod na střed se opakuje v obráceném pořadí, a to až do rozhodnutí.

Všichni hráči mají ve svém domácím prostředí připravenou webkameru, pomocí které je možné sledovat každou odhozenou šipku. Hráči po každém svém hodu nahlásí počet hozených bodů. Na obrazovce uvidíte oba terče najednou a také aktuální skóre i všechny statistiky.

Takže… Komu v Tipsport Premier League věříte? Potvrdí Adam Gawlas roli největšího favorita na celkové vítězství?

