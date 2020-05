Sport je mrtev, ať žije sport!

Věštění z koule

Přesně tahle „disciplína“ by se hodila v současnosti nejvíce. Tedy za předpokladu, že by někdo věděl o nějaké funkční, na kterou se dá spolehnout. Onu kouli mají snad vládní činitelé, ale zdá se, že i jim se ztratil obraz. Občasné zrnění mnoho neřekne a navíc to každé vládě zrní jinak. Kdyby tak žila alespoň Sibyla, ta to s koulí uměla ze všech nejlíp a třeba by nám řekla, kdy se sport znovu navrátí.

Nevěšme hlavu

Proč taky! Život prostě přináší komplikace. Občas se jednomu stane, že má třeba zlomenou nohu, koleno po operaci nebo natržený sval. No, tak teď ho máme celá společnost. I když je to smutná solidarita, týká se absence sportu nás všech. Ale opravdu je to tak? Myslím, že ne. Naopak! Je to skvělá příležitost, jak vyplnit absenci sportu. Jak? Přece vlastním pohybem. Ještě nikdy nebylo v lese a na cyklostezkách tolik lidí jako právě teď. Proč?

Domácí vězení

Odpověď je vlastně snadná. Jde o to, že tzv. hromadné „domácí vězení“ ovlivňuje naši psychiku natolik, že si rázem uvědomujeme, co nám chybí z podstaty našeho bytí nejvíce. Pohyb venku! Ve chvíli, kdy víme, že smíme alespoň na chvilku, alespoň na kousek, jsme i za to vděční. A to je opravdu správně.

Pohyb

Máme za sebou ne příliš krušnou zimu, mnozí z nás letos ani neviděli sníh a před domem nemuseli ani zametat, nebylo co. Zamést si ale můžeme před vlastním prahem. Důvod? Děláme pro sebe opravdu všechno, co můžeme? Někteří z nás máme opravdu veliké rezervy v pohybu, přitom je ale nezbytný především pro nejdůležitější sval v našem těle – srdce. To ale není všechno. Pohyb napomáhá také skvěle psychickému stavu a podporuje i naši imunitu.

Co chybí našemu tělu nejvíce?

Především omega-3 mastné kyseliny, které mají pozitivní účinek na zdraví našeho srdce. V ČR jsme na tom s konzumací ryb bohatých právě na omega-3 opravdu velmi špatně. Proto je velmi dobré si najít alternativní zdroj těchto mastných kyselin, které mají zdokumentovaný pozitivní účinek nejen na srdce, ale i na oči a mozek.

