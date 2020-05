Muradov: UFC 249? Zkusím trefit vítěze!

Největší komunita sázkařů má novou tvář. A je to síla. Doslova! K dalším hvězdám jako Ester Ledecká nebo Bořek Dočkal se totiž připojil UFC bojovník Machmud Muradov! Životem a bitvami v kleci zocelený borec platí za jednoho z nejtalentovanějších MMA fighterů současnosti. Slavný boxer Floyd Mayweather ho dokonce označil za nejlepšího zápasníka na světě! Populární Uzbek s českým srdcem se nebude držet zkrátka ani na sázkařské scéně. Komunita se může těšit na informace o MMA, analýzy, tipy... Kdy? Mach se do práce pustil hned a zmapoval očekávanou akci UFC 249. Inspirujete se jeho doporučením? Zaregistrujte se u Tipsportu a vsaďte si! Získejte navíc 150 Kč zdarma.

Muradov ve vysněné UFC zatím absolvoval dva duely. A oba s vítězným koncem. Při premiéře zdolal Itala Alessia Di Chirica, poté sundal Trevora Smithe. V důsledku epidemie koronaviru ale měla nejprestižnější organizace bojových sportů přestávku. Velký comeback je naplánován na tento víkend. Top tahákem velkolepé show UFC 249 v Jacksonvillu na Floridě přitom bude střet mezi Tony Fergusonem a Justinem Gaethjem! Co myslíte, kdo trefí triumf?

Drtivá většina členů největší komunity sázkařů věří Fergusonovi. Jeho radost například pečlivě zanalyzoval tipér Greval.

Co na to Mach? Vyhlíží vyrovnanou řežbu: „Ferguson nedávno hubnul a teď zase hubne. Pro jeho tělo to musí být šok. Gaethje je známý tím, že pořád tlačí, nevypíná, neustále jde dopředu. Oba soupeře mám stejně rád, fandím oběma. Boj o dočasný titul v lehké váze by mohl na body vyhrát spíše Tony. Ale nic není jisté, Justin může se svým stylem v prvních třech kolech nabodovat.“

Ve svém blogu si Muradov posvítil ještě na další čtyři neméně zajímavé duely hlavní karty UFC 249. Třeba na bitvu Hardy vs. De Castro: „Souboj v těžké váze podle mě určitě skončí před limitem a vyhraje Hardy. Je lepší postojář než De Castro, který má v UFC na kontě pouze jeden zápas.“

Koho favorizujete vy?

