Vypukl Oktagon Underground! Koho favorizuje Mach?

Odstartoval Oktagon Underground, sedmitýdenní exhibiční koncept složený ze sedmi MMA turnajů mužů a žen. Každý týden je v plánu jedno kolo duelů. Jeden týden v Česku, druhý zase na Slovensku. Hlavní tahák? Lucie Pudilová, jediná tuzemská zápasnice se zkušenostmi z nejprestižnější organizace UFC! Ovládne rodačka z Příbrami pyramidu ve váhové kategorii do 61 kilogramů složenou ze čtyř Češek a čtyř Slovenek?

Muži bojují ve více váhových kategoriích. V pavouku do 70 kg stojí z českých fighterů za pozornost juniorský mistr světa Tadeáš Růžička, do 80 kg se o celkový triumf porvou Jakub Bahník či Leo Brichta a mezi zápasníky do 100 kilogramů má velmi slušnou šanci uspět Daniel Škvor. „Myslím, že Škvor naplno využije své přednosti i zkušenosti a všechno vyhraje,“ hlásí český Uzbek a člen UFC Mach Muradov, nejnovější hvězda největší komunity sázkařů, jehož blogy, analýzy a tikety budete nacházet na stránkách Tipsportu.

Ze slovenských bojovníků určitě chtějí zaujmout dost možná nejlepší thaiboxer v zemi Marco Novák, mistr Slovenska Michal Zátorský (oba jsou v kategorii do 70 kg), černý kůň Denis Farkaš (80 kg) nebo Ronald Paradeiser (80 kg).

