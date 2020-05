Forma po restartu? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Česká elitní fotbalová soutěž se po pauze hlásí o slovo. Jako první přijde na řadu dohrávka 23. kola mezi Teplicemi a Libercem. Domácí celek se v tabulce krčí až na dvanácté příčce a proti Slovanu by rád ukončil sérii pěti zápasů bez vítězství. Poslední vzájemný střet na Stínadlech vyhrál 1:0. Poradí si s borci z Podještědí i nyní? Vsaďte si a sledujte všechny duely elitní české soutěže živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Teplice nasbíraly ve 23 kolech pouhých 24 bodů. Před svými fanoušky mají bilanci vyrovnanou 3-5-3 ovšem při pasivním skóre 11:15. To jejich soupeř je na tom o něco lépe, když venku slavil triumf čtyřikrát. Zároveň ale šestkrát zůstal bez bodů. Podle jakého scénáře se bude odvíjet dlouho očekávaný restart prvoligové soutěže?

Under jak vyšitý

Under jak vyšitý

„V Teplicích moc branek neuvidíme. Půjde spíše o bojovný fotbal. Pokud se domácí borci chtějí vyhnout baráži, mělo by se to odrazit v jejich nasazení. A Slovan s Pavlem Hoftychem mi do underu hezky zapadá," píše v analýze na maximálně dva fíky v kurzu 1,7 JTrny.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!