Překvapení v Undergroundu? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

V pyramidách slovenských fighterů do 70, 80 a 90 kilogramů uvidíme semifinálové bitvy. Zmíněný Krištofič, který si v prvním kole „devadesátky" poradil s Jakubem Benkem, jde na Lukáše Eliáše. A Čepo? Ten na úvod stejné váhové kategorie přelstil Patrika Jevického a nyní se postaví Erikovi Tlkancovi. V akci se však ukáže mnoho dalších bojovníků. K největším favoritům na postup v pyramidě do 70 kg patří Marco Novák (čelí Nikolasu Krivákovi), v kategorii do 80 kg Ronald Paradeiser (vyzve Denise Farkaše).

Slavit bude outsider

„V duelu mezi Čepem a Tlkancem věřím Erikovi. Je zkušenějším a troufám si říct i kvalitnějším boxerem. Je to šestinásobný mistr Slovenska v boxu v těžké váze, proti Čepovi by tak měl mít váhovou převahu. Ano, Vlastislav má v MMA bilanci 4-0, ale všichni jeho soupeři měli negativní record (0-9, 0-2, 7-31, 1-2) a Erikovi nesahají ani po kotníky. Suma sumárum, jestli se celý zápas bude odehrávat v postoji, což předpokládám, výhru oslaví zkušenější, vyšší, těžší a komplexnější boxer Tlkanec,“ míní ve své analýze s kurzem 2,44 tipér Greval.

Také čekáte překvapení?

