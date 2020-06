Udrží Slavia náskok? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Po koronavirové pauze byly oba aktuálně nejlepší české celky stoprocentní. Bitva v Praze tak mohla hodně napovědět v boji o titul. Remíza nahrála více červenobílým. V Ostravě ale musí tyto body potvrdit. Tabulkou stoupá vzhůru i Sparta, která na duo Liberec - Jablonec ztrácí jen dva body. Podaří se jí něco z tohoto manka ubrat na půdě předposlední Opavy? Rozhodněte na tiketech a užijte si zápas živě na TV Tipsport! Vsaďte si a sledujte nejvyšší soutěž živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Ostrava nebude pro Slavii soupeř

„Když jsem viděl, jak si s Baníkem poradila Plzeň, tak to musím zkusit i v případě ještě lepší Slavie. Ano červenobílí nejsou tak produktivní, protože jim zatím chybí čistokrevný útočník, ale kondičně jsou úplně jinde než zbytek ligy. Navíc ani s tím kanonýrem to nemusí být tak horké. Standa Tecl se nám totiž začíná chytat. Ostrava na mě působí strašně unaveně. Hvězdy týmy Fleišman s Fillem mají viditelně to nejlepší za sebou. Na Teplice, Příbram nebo Zlín to stačí, ale proti Slavii či Viktorii jsou jen do počtu, stejně jako zbytek týmů,“ uvádí v analýze s kurzem 1,99 FKBAUMITFOUS.

