Anglie hlásí restart! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

O titulu je za kanálem La Manche takřka jasno. Sice ještě existuje teoretická šance, že by Reds pohár pro mistra nakonec nezískali, ale i ta bude podle všeho brzy minulostí. Vždyť svěřenci manažera Jürgena Kloppa v tomto ročníku z 29 zápasů nevyhráli jen dvakrát! To Arsenal je na tom s bilancí 9-13-6 o poznání hůř. Dokonce ještě o jednu porážku více mají na svém kontě borci z Etihad Stadium. Ale zachraňují to vítěznými mači (18-3-7). Co přinese úvodní kolo po koronavirové pandemii? Rozhodněte na tiketech a v live sázkách! Vsaďte si a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Útočníci se budou činit

„City mají jeden z nejlepších útoků na světě. Agüero, Sterling, Jesus nebo De Bruyne dokáží roztočit pořádný kolotoč. Pod taktovkou Pepa Guardioly jejich ofenzivní styl rozhodně nenudí. V domácích mačích Manchesteru jen třikrát nepadly alespoň tři branky. Londýnský celek zažívá neúspěšnou sezonu, ale skórovat umí. Tato sázka by vyšla ve většině jeho letošních zápasů. Vždyť Aubameyang se může klidně stát nejlepším střelcem ligy. Hodně to padá i ve vzájemných zápasech. Méně jak tři branky byly k vidění jen jednou z posledních deseti střetů,“ vypočítává důvody pro svoji analýzu v kurzu 1,41 kost.

Necháte se inspirovat?

