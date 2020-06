Oktagon Underground graduje! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Z rozhodujících fightů v českých pyramidách do 70, 80 a 90 kilogramů, které se uskutečnily o minulém víkendu, jsme poznali tyto účastníky československých superfinále: Tadeáše Růžičku, Lea Brichtu a Matěje Peňáze. Své slovenské vyzyvatele se pak tito borci dozvědí v sobotu 20. června. Top hitem šestého večera Oktagonu Underground přitom bude zápas „devadesátky“ mezi Samuelem Krištofičem a Vlastimilem Čepem. Koho favorizujete? Ukážou se i ženy. Ve finále slovenské pyramidy do 61 kilogramů se proti sobě postaví Lucia Szabová s Lucií Krajčovič. Vsaďte si a sledujte celý program Oktagonu Underground živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma.

Samuel to urve

„Krištofič je mnohem komplexnějším a zkušenějším bojovníkem, což ukazuje snad v úplně každém svém zápase. A to je klíčové! Dost pracuje na fíze, a tak bych očekával, že Čepa bude brát i dost na zem a naboduje si. Čepo už je sice v MMA také zběhlý, krásné čtyři výhry, ale pojďme si to říct upřímně... S kým? Je jasné, že se Pirát nechce pustit do přestřelky, bude to brát na zem, bodovat, frustrovat svého soupeře a sem tam mu i něco "vlepí" od cesty,“ zanalyzoval triumf Krištofiče v kurzu 1,8 tipér Pikomeister.

Necháte se inspirovat?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!