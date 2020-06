Nadstavba je tu! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Elitní česká fotbalová liga za sebou má základní část. Tu s šestibodovým náskokem ovládla Slavia, ale Plzeň jí v průběhu jarní části dost zatápěla a stále živí naději na mistrovský titul. Sešívané čeká první mač ve skupině o titul na půdě Ostravy, kde nedávno ztratili za remízu 2:2. Budou to opět nervy? Plzeň se představí doma proti Jablonci, který ve 30. kole dostal trojku v Ďolíčku. Komu se zadaří? Vsaďte si a sledujte všechna utkání nejvyšší české soutěže v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Oba adepti na titul v posledním kole základní části shodně vyhráli 1:0. Viktoria si odvezla tři body z Olomouce, červenobílí si doma poradili s urputně bojujícím Zlínem rovněž nejtěsnějším možným výsledkem. Západočeši na jaře vyhráli všechny zápasy vyjma bezbrankové plichty v Edenu. V Jablonci urvali vítězství 2:1 a triumfovali nad ním počtvrté v řadě. Pokaždé to přitom bylo jednobrankovým rozdílem. To Pražanům se do Ostravy asi moc chtít nebude. Přeci jen na půdě Baníku pětkrát nezvítězili (0-4-1). Nadstavba tak slibuje ještě pořádné drama. Vsaďte si a buďte u toho i vy v přímých přenosech na TV Tipsport!

Slavia v Ostravě už neztratí

„Každý ví, jaká je situace v tabulce. Sešívaní ztratili luxusní náskok z podzimu a vedou ligu jen o šest bodů. Teď už si zaváhání nesmí dovolit! Začíná nadstavba, tedy šest zápasů. Baník je papírově nejslabší tým ve skupině o titul. Poté mají červenobílí na programu Plzeň, Jablonec, Liberec a Spartu. Dá se čekat, že v soubojích s Plzní a rozjetou Spartou se nějaké body ztratí. Právě proto tento duel nesmí podcenit. Jistě nepůjde o nic jednoduchého, ale věřím, že tentokrát Ostravu porazí,“ uvádí v analýze s kurzem 1,8 vacula.

Necháte se inspirovat?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!