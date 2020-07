Zlomí Sparta slávistické prokletí? Vsaďte si a sledujte na TV Tipsport!

Letenští mají sešívaným co vracet. Už je to totiž celkem dlouho, kdy rudí borce z Vršovic dokázali porazit – naposledy se tak stalo v březnu roku 2016. Přímo v Edenu pak tým ACS neslavil triumf dlouhých šest let… Co myslíte, zlomí nyní hosté tuto negativní sérii? Třeba tipér ACSpartaPraha se domnívá, že ano a do Tiket arény poslal sólovku s kurzem 3,8 za 2 632 Kč. Přihrají mu Dočkal a spol. výhru 10 tisíc korun?

Hurá fotbal

„Mohli bychom vidět ofenzivní duel. Přece jen už nikomu o nic nejde. Slavia má jistý titul a Sparta skončí třetí. Sešívaní se navíc od přetaktizovaného utkání s Plzní prezentují uvolněnějším fotbalem (v předchozích dvou partiích SKS padlo dohromady osm branek). Sparta zase šla v poslední době obrovsky nahoru hlavně v útoku. Od bitvy v Karviné, kde se podle mě forma klubu z Letné nastartovala, má Kotalova parta průměr vstřelených gólů na zápas 2,7,“ zanalyzoval over 2,5 sázkař kost.

Necháte se inspirovat?

