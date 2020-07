Online sázení – oblíbená volnočasová aktivita sportovních fanoušků

V platnost vešel zákon o kurzovém sázení, který zkomplikoval podmínky zahraničním sázkovým kancelářím, čímž zapříčinil jejich odchod z českého trhu. Sázkařskou komunitu to přesto nepoznamenalo, a každým dnem narůstá.

Z nedávného průzkumu vyšlo najevo, že 33 % obyvatel České republiky má zkušenosti se sázením, což dokazuje, jak je u nás hazard oblíbený. Kurzovému sázení se nejvíce věnují fanoušci sportu, pro něž je sázení třešničkou na dortu k dokonalému zážitku a vzrušení ze hry. A jelikož se české sázkové kanceláře za poslední roky hodně zvedly, většině sázkařů už ani nevadí absence zahraniční konkurence. Převážná většina sázkařů sází spíše pro radost a adrenalin, který sázení navozuje, než že by se tím chtěli živit.

Dnešní doba jde sázení naproti, neboť díky mobilním aplikacím můžeme sázet kdykoliv. Proto možná trochu překvapivě vzrostl i počet sázkařů, kteří pravidelně sází v kamenných pobočkách. Jejich úspěšnost v tipech je však až pětkrát menší, než úspěšnost internetových sázkařů, a to zejména kvůli absenci informací. Přece jen na internetu lze snadno vyhledávat statistiky a aktuální informace o hráčích a týmech.

Ze statistik dále vyplývá, že Češi jsou hrdými patrioty nejen při fandění, ale i při kurzovém sázení. Většina tuzemských sázkařů totiž sází na tým České republiky, i když jsme v daném utkání outsidery, a to zejména v ledním hokeji a fotbalu. Oblíbeným cílem sázek jsou i čeští tenisté. Sport, který za poslední roky zažil na tuzemské scéně obrovský boom, je bezpochyby biatlon. Fanouškovská základna biatlonu se rapidně rozrostla, s čímž se zároveň zvýšil i počet sázek na tento sport, což jen dokládá tvrzení, že sportovní fanoušci rádi sází.

Patriotství při sázení je na jednu stranu obdivuhodné, avšak většina takových sázek končí prohrou. Tímto způsobem to mezi sázkařskou elitu nedotáhne nikdo, a navíc hrozí ztráta peněz. Při sázení je tedy dobré použít rozum a třeba i vsadit proti svému oblíbenému týmu.

Čeští sázkaři se oproti cizincům liší tím, že rádi sází kombinované tikety, na kterých jsou více než dvě události. Z toho vyplývá, že průměrný tuzemský sázkař raději podstoupí riziko, za které však může získat vysokou výhru, než aby podal sólovou sázenku s nižší výhrou. To do jisté míry souvisí s poznatky poskytovatelů loterijních her, kteří tvrdí, že čeští sázkaři se snaží rychle zbohatnout, takže sází na loterie s vysokým jackpotem, ale menší pravděpodobností výhry. Někdy je však lepší postupovat malými krůčky, než donekonečna čekat na zázrak.