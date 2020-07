Ať už jste profesionální sportovec či amatér, vyberte si kvalitní výbavu. Nakupte s Tipli a ušetříte

Co je cashback a kde jej lze využít?

Chcete-li během nakupování v e-shopech ušetřit, můžete využít slevové kupóny, které naleznete na jednom místě na portálu Tipli. Ten sdružuje velké množství e-shopů a velkých obchodních řetězců. Kromě toho svým registrovaným zákazníkům nabízí, jako odměnu, vrácení části utracených peněz. Pokud i vy chcete tyto výhody využívat, postačí se na Tipli zaregistrovat, samozřejmě zdarma, a již můžete všechny výhody využívat. A jak na to? Je to velmi jednoduché. Postačí, když si na Tipli naleznete logo svého oblíbeného e-shopu, do kterého se, přes Tipli, přepnete. Pak už si jen vybíráte zboží, které hodláte nakoupit. Po jeho zaplacení a potvrzení nákupu prodejcem vám na účet Tipli bude vrácen příslušný finanční obnos.

Kvalitní sportovní oblečení i výbava pro každého

Přemýšlíte, že si pořídíte kvalitní sportovní obuv, oblečení nebo výbavu za rozumnou cenu, využijte možnosti nákupu s cashbackem od Tipli a přes portál se přepněte do obchodního řetězce se sportovním vybavením Decathlon. I zde můžete cashback uplatnit. Na jakých produktech díky němu ušetříte? Je to ráj pro vyznavače sportovních aktivit. Můžete být milovníky běhu, cyklistiky nebo outdooru, pro každého je zde přichystána kvalitní obuv, jež je základem každého sportu. Samozřejmostí je i sportovní oblečení nebo výbava.

Jestliže patříte mezi vyznavače horolezectví, tak právě vám je určený outdoorový obchod Hanibal. Díky cashbacku od Tipli si můžete dopřát kvalitní horolezeckou výbavu pro vaše výstupy a výšlapy. Co všechno na vás zde čeká? Kompletní sortiment všeho potřebného pro stanování, batohy a ledvinky, treková obuv, vařiče či ferraty. To je minimální výčet produktů, které můžete nakoupit za velmi příjemné ceny. Tak neváhejte, přes Tipli se do e-shopu přepněte a využívejte všechny výhody levného nakupování.

Nezapomínejte ani na zdravou výživu

Pokud chcete, aby vaše tělo správně fungovalo a u sportu a sportovních aktivit jsou nároky na tělo mnohem vyšší, dopřejte mu nejen kvalitní stravu, ale také vhodné potravinové doplňky a vitamíny. To vše a ještě něco více, nabízí e-shop MyProtein. Co je na tomto e-shopu zvláštního? Veškeré zboží si vyrábí ve vlastních továrnách, tím pádem šetří náklady a může nabídnout velmi přijatelné ceny. Vybírat si můžete kvalitní produkty mezi něž patří nejen vitamíny a minerály, ale také proteinové prášky, alternativy ke zdravým svačinám nebo potraviny s vysokým obsahem bílkovin. A protože nakupujete přes Tipli, tudíž s cashbackem, nemusíte se obávat vysokých cen.