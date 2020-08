Generali Česká Cup je tu! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Hrát se začne ve čtyřech skupinách po čtyřech týmech. Vedle klubů z elitní Tipsport extraligy se tohoto předsezonního pohárového testu zúčastní i hokejisté prvoligového Kladna a Přerova. A základní myšlenka akce? Letní pohár se pořádá jako podpora mužstev, která v poslední sezoně přišla kvůli pandemii o vyřazovací část a tím pádem i o značnou část příjmů. Takže… Kdo nejlépe vyladí formu na nadcházející ročník? Vsaďte si a sledujte předkolo play off Tipsport extraligy živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Bude to padat

Na úvodní bitvy Česká Cupu si posvítil sázkař andres99817. Z konkrétního hlediska dal na svůj tiket tři utkání: Olomouc vs. Hradec Králové, Mladá Boleslav vs. Karlovy Vary a Třinec vs. Přerov. Co od nich očekává? Rozhodně ne nudu! Na Hané totiž vyhlíží minimálně pět branek, na ledě Bolky alespoň pět zásahů a od Ocelářů první trefu v zápase. Vidíte to stejně? Nechte se inspirovat tipérovou akovkou a vsaďte si!

