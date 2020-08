Liga mistrů je zpět!

Po dlouhé pauze se na scénu vrací fotbalová Liga mistrů. Na programu jsou osmifinálové odvety a rozhodně se bude na co dívat. Juventus bude v Turíně dotahovat jednobrankové manko z Lyonu a něco podobného čeká i Real Madrid, který doma prohrál s Manchesterem City (1:2). Které týmy si zajistí postup do čtvrtfinálových bitev? Vsaďte si a zpestřete si všechny duely milionářské soutěže v live sázkách! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Koncem února si to na San Bernabéu oba soupeři rozdali v úvodním osmifinálovém mači, který však pro bílý balet neskončil vůbec dobře. Na gól Isca totiž dokázali hosté v rozmezí pěti minut dvakrát odpovědět a po brankách Gabriela Jesuse a Kevina de Bruyneho zvítězili 2:1. Navíc v závěru se nechal vyloučit kapitán Realu a opora zadních řad Sergio Ramos.

Nyní přijde na řadu odveta. Do ní vstupuje královský klub coby nový šampion LaLigy, když z trůnu dokázal sesadit Barcelonu. To Citizens obhajobu nezvládli a skončili s velkým odstupem za suverénním Liverpoolem. Závěr ligové sezony sice Guardiolova družina dohrávala ve velkém stylu, když v posledních pěti kolech pětkrát vyhrála při skóre 19:1, ale k čemu to bylo dobré, když v semifinále FA Cupu nestačila na Arsenal (0:2) a zabouchla si tak dveře k ceněné trofeji. Vsaďte si na odvety osmifinále a získejte 150 Kč zdarma!

Real a over!

„Zidane dokázal do Madridu opět přinést vítězství. Pod jeho vedením se klub radoval třikrát v Lize mistrů v řadě. Nyní by mohl uspět znovu. Francouzský kouč přestal dávat šance Baleovi a Jamesovi. Místo nich se na hřiště dostávali Asensio s Rodrygem, kteří se chytili výborně. Navíc Los Blancos v závěru sezony nedostávali moc branek. Věřím, že dokáží na Etihad Stadium uspět a minimálně dvakrát skórovat,“ uvádí v analýze na triumf Realu a over 1,5 v kurzu 4,84 tutanota.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!