Hurikáni řádili! Kdo dál zmákne předkolo?

NHL nabírá po restartu na obrátkách. 24 top týmů nedokončené základní části zakotvilo v Edmontonu a Torontu, kde se v následujících týdnech dokončí letošní sezona. Kdo zaválí v předkole play off a získá vstupenku do 1. kola? Úvodní várku duelů rozšířené vyřazovací fáze top hokejové ligy světa máme za sebou a prvním postupujícím mezi 16 nejlepších se stala Carolina s Petrem Mrázkem a Martinem Nečasem, která smetla newyorské Rangers 3:0 na zápasy. Jak to bude pokračovat dál? Vsaďte si a sledujte všechny bitvy o Stanley Cup živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!