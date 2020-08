Snadný postup pro Citizens?

Fotbalisté Lyonu jdou do čtvrtfinále Ligy mistrů v roli jasného outsidera. Tak to vidí bookmakeři Tipsportu i největší komunita sázkařů. Drtivá většina vkladů míří na vítězství Manchesteru City. Potvrdí tým trenéra Guardioly očekávání a sestřelí francouzského soupeře? Vsaďte si a zpestřete si všechny duely milionářské soutěže v live sázkách! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Manchester City potřebuje zachránit sezonu. Premier League sice zakončil s famózním skóre 102:35, jenže na třetí titul v řadě to nestačilo. Na Liverpool ztratili De Bruyne a spol. propastných osmnáct bodů. Nedařilo se jim ani v FA Cupu, ve kterém Citizens vypadli v semifinále s Arsenalem. Triumf v ligovém poháru je jen slabou náplastí. Vše může anglický tým napravit ziskem ušaté trofeje. Jenže pod vedením Pepa Guardioly zatím ani jednou do semifinále Ligy mistrů nepostoupil. Zvládne to letos?

Před týdnem se Olympique postaral o překvapení na účet favorita. Na hřišti Juventusu sice prohrál 1:2, ale vzhledem k výsledku úvodního osmifinálového souboje (1:0) ho pohárová matematika poslala do čtvrtfinále. To se hraje na neutrální půdě v Lisabonu jen na jedno utkání, takže porážka znamená konec v soutěži. Odolají hráči Lyonu obrovské ofenzivní síle ostrovanů? Vsaďte si na čtvrtfinále Ligy mistrů a získejte 150 Kč zdarma!

Toto nebude vyrovnaná partie

Boric11 je přesvědčený, že anglický tým protivníka převálcuje. „Papírově je jasné, kdo je favoritem. Nečekám žádné taktizování. Citizens nebudou při vedení o branku spoléhat jen na obranu a riskovat inkasování. Jelikož se hraje jen na jeden zápas, tak si budou chtít výhru pojistit. Tým na to, aby vyhráli o 2 či více branek, mají,“ rozebral pohárovou bitvu v analýze s kurzem 1,84.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!