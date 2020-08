Schick ve finále LM?

Do zápasu proti Atlétiku šel tým, ve kterém působí i český reprezentační forvard Patrik Schick v roli outsidera. Jenže španělským klubům letošní vyřazovací boje po restartu nevycházejí. Sbohem milionářské soutěži již daly všechny celky z Pyrenejského poloostrova. Kromě Atlétika se po osmibrankovém debaklu pakovala i Barcelona, sen Realu o úspěšné obhajobě se pak rozplynul již v osmifinále.

To země galského kohouta má mezi čtyřmi nejlepšími kluby nečekaně dvojí zastoupení. Paris Saint-Germain totiž doplnil Lyon. Mohlo by tak dojít na hodně překvapivé francouzské finále. K tomu ovšem potřebují Pařížané vyprovodit Lipsko. Uspějí? Největší sázkařská komunita je o tom přesvědčená a v drtivé většině věří právě Neymarovi a spol. Vsaďte si na semifinále a získejte 150 Kč zdarma!

Mbappé bude pálit ostrými

A co od střetnutí očekává sedma? Ten tuší, že se do střelecké listiny dokáže zapsat útočník Kylian Mbappé v kurzu 2,2. „Jedenadvacetiletý kanonýr kroutí v Lize mistrů již čtvrtou sezonu. Zatím se představil ve 33 duelech, ve kterých se blýskl 19 přesnými zásahy. Průměrně na jednu trefu potřebuje 125 minut. Před měsícem se zranil ve finále francouzského poháru, proti Atalantě odehrál poslední půlhodinu a nyní by měl být v základu. Do sestavy se vrací po disciplinárním trestu i Di María, čímž ofenzivní síla ještě stoupne. Lipsko je podobně jako Bergamo zvyklé na ofenzivní pojetí, takže šancí by si PSG mělo vypracovat dostatek,“ uvádí v analýze.

