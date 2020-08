Lyon vs. Bayern! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Z Lyonu se stal postrach zvučných soupeřů. Zuby si na něm v osmifinále vylámal ambiciózní Juventus Turín s Cristianem Ronaldem a další šokující stopku vystavil Olympique tentokráte ve čtvrtfinále, když ukončil pouť jednomu z aspirantů na celkové prvenství a přemožiteli Realu Madrid - Manchesteru City (3:1).

Nyní změří síly s dalším klubem, který má právem ty nejvyšší ambice. Bayern Mnichov je ve formě, což potvrdil nejen doublem v Německu, ale minulý týden také v milionářské soutěži. Když do posledního šroubku rozložil slavnou Barcelonu, kterou po výtečném ofenzivním výkonu deklasoval 8:2. Za zmínku ovšem stojí i osmifinálové souboje s londýnskou Chelsea, která ve dvou utkáních od Bavorů nafasovala sedm fíků a jen jednou se prosadila. Přidá fenomenální Lewandowski a spol. 21. soutěžní výhru v řadě? Vsaďte si na semifinále a získejte 150 Kč zdarma!

Bavoři jsou jasní!

Pro většinu tipérů by jakýkoli jiný výsledek než výhra party kouče Flicka, byl velkým překvapením. A Archechempe není výjimkou. „V mých očích Lyon nepodává přesvědčivé výkony. Z minulých tří zápasů mu vyšel jen ten poslední. Přesto si překvapivě zahraje semifinále Champions League. Nezvládl finále francouzského poháru a prohrál odvetu proti Juventusu (1:2), což mu i tak stačilo k postupu. Nutno dodat, že v obou utkáních s turínským klubem měl notnou dávku štěstí. Proti City však zaslouženě zvítězil. Aby postoupil i nyní, potřeboval by nejen ohromnou kliku, ale i stoprocentní výkon celého kádru. Každý by si musel sáhnout na samotné dno svých možností a ani to by nemuselo stačit. Bayern je totiž patrně nejlepší tým světa. Proti mnichovským prohrál Lyon předchozí tři duely a stejně to dopadne nyní,“ uvádí v analýze na triumf Bavorů minimálně o dvě branky s kurzem 1,62 Archechempe.

