Čtvrtfinále play off NHL: Vyletí Pastrňákův Boston?

Poslední (čtvrtou) čtvrtfinálovou dvojici tvoří Boston a Tampa Bay, dva tradičně vysoce ambiciózní hokejové kolosy. Oba týmy v předchozím kole play off smetly své soky shodně 4:1 na zápasy – zatímco Medvědi si poradili s Carolinou, mužstvo Lightning přetlačilo Columbus. Jak dopadne jejich vzájemná konfrontace? Do série hrané na čtyři vítězné duely lépe vstoupili Bruins, kteří v utkání č. 1 porazili Blesky těsně 3:2. Dvěma body (1+1) se přitom pod triumf podepsal David Pastrňák… Co myslíte, trefí se česká hvězda i v dalším střetu? Vsaďte si a sledujte všechny bitvy o Stanley Cup živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Konec pro Pastu a spol.

Tipér Oncek16 si ještě před vypuknutím vřavy mezi Bostonem a Tampou vsadil na postup floridského celku. Důvod? „Bolts dokázali vyřadit skvěle připravený Columbus, který byl dle mého jeden z těch těžších soupeřů. Medvědi zase zdolali Hurricanes, jež si sérii prohráli sami – slabým důrazem v brankovišti a neproměňováním šancí. Většinu těch zápasů jsem viděl a herní projev Bostonu nebyl ideální… Klíčovou roli budou hrát i gólmani. Na jedné straně jeden z nejlepších brankářů NHL Andrej Vasilevskij, na té druhé velmi nejistý Halák.“

Necháte se inspirovat sázkařovou analýzou?

