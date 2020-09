Repre v akci: Slovensko a Skotsko!

Poprvé od loňského listopadu se sejde česká fotbalová reprezentace. Tu čeká start Ligy národů. Na úvod soutěže se parta kouče Jaroslava Šilhavého představí v derby na Slovensku. Budou z toho tři body podobně jako ve dvou předchozích vzájemných střetech (1:0 a 2:1) z konce předloňského roku? Dalším na řadě pak bude výběr Skotska. Jak to dopadne? Vsaďte si, a zabojujte v akčních live sázkách!

Nucená pauza zaviněná virovou epidemií zasáhla nejen ligová či pohárová klání, ale i ty mezinárodní. I proto reprezentační trenéři viděli své výběry o mnoho měsíců později, než původně plánovali. Výjimkou není ani Jaroslav Šilhavý. Jeho tým završil kvalifikaci na ME v polovině listopadu porážkou v Bulharsku 0:1. Od té doby měl „volno". Další utkání ho čeká až nyní v Lize národů na Slovensku. Tam fotbalisté se lvem na prsou zvítězili v říjnu 2018 2:1, aby o měsíc později doma vyhráli 1:0. Budou slavit potřetí v řadě?

Dvojka se musí zkusit

„Slováky jsme porazili už v minulém ročníku, a to byla jejich repre v plné síle. Nyní jim bude chybět celá řada opor včetně Hamšíka, Dúbravky, Greguše nebo Rusnáka. Navíc nad Hanckem visí otazník. Na druhé straně český tým bude kompletní. V bráně máme jistotu, slávisté jsou ve formě, Darida se posledně také prezentoval skvěle. K nim Dočkal, Hložek, Král, Souček a vepředu Schick. Celkově máme daleko silnější kádr kvalitních a zkušených hráčů. Navíc v případě slovenského celku mám pochybnosti, co se týče disciplíny a morálky. To se prostě musí zkusit,“ uvádí v analýze na triumf české reprezentace v kurzu 2,8 zvncek.

Pár dní po utkání na Slovensku poměří reprezentační kádr v Olomouci síly s mužstvem Skotska, na které mají Češi příjemné vzpomínky. V soutěžních duelech čtyřikrát v řadě nepadli. Po posledním domácím mači v Edenu zněly Vršovicemi oslavné chorály po triumfu 1:0. Bude se situace opakovat?

