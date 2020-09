Stoprocentní už jen Sparta se Slavií. Udrží bilanci?

Česká fotbalová liga má za sebou teprve úvodní dvě kola, přesto se už pouze dva celky mohou pyšnit stoprocentní bilancí. Tabulce vévodí Slavia se skóre 9:0 a i Sparta je na tom dobře (7:1). To v Plzni už tak optimistická nálada nepanuje. Ostatně po výprasku 1:4 v Liberci se není co divit. Co nabídnou další zápasy? Vsaďte si a sledujte všechny duely elitní české ligy v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!