Boj o český pohár! Vypne Třinec Dynamo?

Ve středu se rozehraje finále Generali Česká Cupu. O trofej si to rozdají hokejisté Třince a Pardubic. Úvodní bitvu přitom oba týmy podstoupí na ledě Slezanů. Kdo si odnese do odvety náskok? Nebo snad visí ve vzduchu remízové skóre? Vítěz poháru získá od Tipsportu odměnu 1 000 000 Kč, poražený finalista se může těšit na 500 tisíc.

Oceláři si účast v rozhodujícím dvojutkání o pohár vybojovali zdoláním čtvrtfinálové hráze jménem Hradec Králové (7:1, 2:3). Ve fázi TOP 4 pak sice měli nastoupit proti Plzni, nepříznivá situace v táboře indiánů spojená s aktuální epidemií je nicméně poslala rovnou do finále. Podobné to měly i Pardubice. Perníkáři na úvod play off vyřadili Zlín (2:4, 5:2), následné semifinále s Libercem muselo být zrušeno.

Ocelový drak kousne!

„Po příchodu nového majitele očekávají všichni od Dynama okamžité výsledky. Nic ale nejde hned. S Bílými Tygry by bylo slabším článkem, zachránil ho však automatický postup. V prvním zápase ve Slezsku vyhlížím tolik typický třinecký hokej – smrtící přesilovky a pevná obrana, která se nebojí podpořit útok. Celkově se mi síla Ocelářů líbí. Posílili a sehranost už tam je také kvalitní,“ zanalyzoval jedničku s kurzem 1,65 tipér Rutiner.

