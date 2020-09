Boj o Stanley Cup! Zboří Tampa Bay texaskou hráz?

V NHL se rozjelo finále Stanley Cupu. O prestižní stříbrnou trofej bojují hokejisté Tampy Bay a Dallasu (stav je po dvou zápasech nerozhodný 1:1). Do rozhodující série lépe vkročili borci z Texasu, kteří úvodní bitvu zmákli 4:1. O jednu branku se přitom postaral finský objev Joel Kiviranta, jenž během devíti startů v letošní rozšířené vyřazovací části nasázel parádních pět gólů! Udrží si střeleckou formu? Bude Anton Chudobin, top kandidát na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off, v dalších duelech v kleci Stars opět k nepřekonání? Vsaďte si a sledujte všechna utkání NHL živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Blesky vyřadily na cestě do klíčové série o Stanley Cup postupně Columbus (4:1 na zápasy), Boston (4:1) a NY Islanders (4:2). Je to jejich třetí finálová účast v klubové historii – v roce 2004 porazily 4:3 Calgary a v roce 2015 podlehly 2:4 Chicagu. Hvězdy, které letos vyzrály nejprve na Calgary (4:2), Colorado (4:3) a Vegas (4:1), zdobí stejná úspěšnost – poprvé se do poslední série play off dostaly v roce 1999, kdy přetlačily Buffalo 4:2 na zápasy, podruhé se tak stalo o rok později (porážka 2:4 s New Jersey).

Palát a spol. šampiony!

"Stanley Cup získá Tampa! Všichni víme, jak to bylo loni. Tým Lightning měl nejvíc výher v historii NHL v základní části a poté vypadl hned v prvním kole s Columbusem. Vstup do této sezony neměl zdařilý, pak se ale vzpamatoval. Nakonec si play off zajistil z druhého místa v konferenci. Je to prostě skvělé mužstvo. Kučerov, Point, Hedman, výborný brankář Vasilevskij… Tento rok mají Bolts velkou šanci na celkové vítězství, jdou do toho naplno, podcenění konkurence u nich po minulé zkušenosti s Jackets nehrozí," zanalyzoval kurz 1,75 sázkař MarvinCB.

