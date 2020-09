Oktagon 16: Brněnská nálož MMA! Komu věří Muradov?

Hvězda největší komunity sázkařů a člen UFC Mach Muradov věří Gáborovi: „Znám dobře oba dva. S Primerou jsem zápasil v Liberci a má celkem pomalé nástupy do kombinací. To je přesný opak Gábora. Ten naopak do každého utkání nastupuje s velmi agresivním stylem a snaží se jít po ukončení. Myslím si, že se mu povede Španěla ukončit v prvním, nejpozději ve druhém kole.“

Vidíte to stejně? Nechte se inspirovat a vsaďte si!

Tripšanský to dá!

Jedním ze zápasů sobotního večera bude i souboj mezi Jakubem Tichotou a Denisem Tripšanským. Právě na ten si ve své analýze posvítil sázkař Patriot61: „Prověřený a ostřílený Tripšanský dostane na talíř mladého Tichotu, který v prvním profesionálním duelu dostával dvoukolové bití od Konráda, jenž v posledním kole nesmyslně odklepal. Jediná jeho damage přitom byla jen trochu pocuchané vlasy. Ano, Tichota nabízí rychlost, atletičnost, šikovnost v submisích a grapplingu… Denise ale stejně neohrozí.“

Souhlasíte?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!