Napíší Slovan i Viktoria vítězný příběh?

Krok od základní skupiny Evropské ligy jsou i fotbalisté Liberce. Severočeši si po dvou venkovních pohárových zápasech zahrají na svém hřišti. Soupeřem jim bude silný Apoel Nikósie, který dokázal v minulé sezoně v této soutěži postoupit ze skupiny do prvního kola play off. Letos ale zatím nezáří. Vyklepne Slovan po Riteriai a FCSB i kyperský tým? Vsaďte si na kvalifikační část Evropské ligy a získejte navíc 150 Kč zdarma!

Plzeň v Izraeli nezaváhá!

Tipér zvncek je přesvědčený, že Západočeši postoupí. „Viktoria se po smolném vyřazení z Ligy mistrů vzpamatovala a ve třetím předkole EL zdolala dánské Sönderjyske 3:0. Po delší době podává solidní výkony Kopic, Ondrášek se skvěle uvedl a dobře si vedou také Ba Loua, Kalvach či Káčer. Strach mám jen z gólmana Hrušky. Nechápu, proč Plzeň do branky nekoupí nějakou pořádnou jistotu. Český tým má větší zkušenosti i papírovou kvalitu. Bude to těžké, ale měl by to urvat,“ uvádí zvncek.

