Olomouc je ve formě. Potvrdí to proti Plzni?

Sešívaní nastříleli v pěti duelech osmnáct branek. Spustí Slavia kanonádu i na hřišti trápícího se Baníku? Na první vítězství stále čekají čtyři mužstva. České Budějovice oba své body získaly na hřištích soupeřů. Vítězství v Mladé Boleslavi by katapultovalo Dynamo mimo sestupové pásmo. Co myslíte, zaberou Jihočeši? Vsaďte si a buďte u toho i vy v přímých přenosech na TV Tipsport!



Karviná si v Brně zastřílí



„Obrana Brna, to je něco tragického a dokazuje to v každém kole. Z pěti zápasů hned čtyřikrát dostala Zbrojovka alespoň tři góly. S Plzní a Spartou to není nic tak zvláštního, ale třikrát inkasovala i s Olomoucí a Zlínem. A tyto týmy mi nepřijdou dopředu o tolik lepší než Karviná. Ano, dozadu Karviná také není šlágr a Brno má solidní útok, ale v té obraně hoří a zkušený Papadopoulos, či mladý Ostrák by si s tím měli zdatně poradit. Karviná se prosadí minimálně třikrát,“ napsal v analýze s kurzem 6,54 graslik8.

Souhlasíte s ním?

