Ostravský tenisový turnaj míří do finále. Kdo získá titul?

Podle bookmakerů je z kurzového hlediska nejvýraznější favoritkou čtvrtfinálového pavouka turnajová trojka Aryna Sabalenková, která v minulém kole vyřadila Cori Gauffovou (2:1 na sety). Se španělskou tenistkou Sorribesovou Tormovou by si tak tato světová dvanáctka z Běloruska měla hladce poradit. Půjde opravdu o jasnou záležitost? Vyzyvatelka rodačky z Minsku musela v Ostravě projít kvalifikačním sítem…

Bez senzace!

„Sabalenková zvítězí a uvidíme minimálně 18 gamů. Její letošní bilance je 21/10 a do haly má lepší předpoklady. Nicméně, koukám na výsledky z poslední doby a prakticky furt plní over gamů. Hraje hodně hit-or-miss a málokdy vydrží trefovat celou dobu. Stačí i skóre typu 7:5, 6:0/6:4 nebo 6:2/6:3, 6:3. Španělka by měla být zdatnou soupeřkou. Postoupí ale Běloruska,“ hlásí ve své analýze sázkař yorkshirjimmy.

