Pecka v Lize mistrů: Juve vs. Barca! Zabere Messiho parta?

Zatímco na domácí scéně Barca s Juve zatím nesbírají body podle představ, úvodní vystoupení v letošní LM jim sedlo – Katalánci zničili Ferencváros 5:1 a Stará dáma přelstila Dynamo Kyjev 2:0. Jak dopadne jejich vzájemný duel? Dalším hitem středečního programu nejprestižnější klubové soutěže starého kontinentu je určitě souboj mezi Manchesterem United a Lipskem. Tedy střet dvou týmů, které stejně jako FCB a Turínští zahájily svoji cestu za úspěchem v Lize mistrů triumfy. Borci z United zaskočili v Paříži PSG (2:1) a německý klub si poradil s tureckým outsiderem Basaksehirem (2:0). Vsaďte si na základní skupiny Ligy mistrů a získejte 150 Kč zdarma!

Hanfort věří Juve, JirkaF Barce

„Barcelona je teď bez formy a v La Lize jí patří až 12. místo. Ano, Juventus asi bude hrát bez své největší hvězdy Ronalda, který chytil koronavirus, ale i bez něj má hodně dobré mužstvo. Od domácích prostě čekám velkou útočnou aktivitu,“ dal na tiket jedničku v rámci sázky bez remízy tipér hanfort. Co na to JirkaF? Ve své pečlivé analýze to vidí přesně naopak!

Na čí stranu se přikloníte vy?

