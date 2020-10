Dokáže Rashford skórovat i proti Arsenalu?

Pamatujete výprask 1:6, který fotbalisté Manchesteru United schytali od Tottenhamu? To je dávno pryč! Od té doby tým trenéra Solskjaera v Premier League vyhrál v Newcastlu 4:1 a doma remizoval s Chelsea, v Lize mistrů pak zvítězil na hřišti PSG 2:1 a ve středu rozdrtil na Old Trafford Lipsko 5:0! Výrazně k těmto úspěchům přispěl Marcus Rashford, který v těchto čtyřech duelech dal pět gólů. Prosadí se dvaadvacetiletý snajpr i proti Arsenalu? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Kanonýrům po výtečném vstupu do sezony došla munice. V soubojích s Leicesterem a Manchesterem City ani jednou neskórovali. V neděli čeká Aubameyanga a spol. zápas na adrese, kde se jim v předchozích letech celkem dařilo. Z posledních čtyř utkání na půdě rudých ďáblů si londýnský klub třikrát odvezl bod. Skončí i tentokrát tato fotbalová bitva nerozhodně?

Defenziva v hlavní roli

„Arsenal se už nějakou dobu soustředí především na kvalitní a organizovanou defenzivu, ze které vychází do ne až tak zvládnuté ofenzivy. Tam se Gunners spoléhají hlavně na Aubameyanga, ten ale nemá takovou fazonu, jak na konci minulého ročníku. Po zaváhání s Leicesterem navíc nutně potřebují nějaké body. Dá se očekávat hodně zodpovědný výkon. United mají problém odšpuntovat zápas a vstřelit první branku. Do otevřené obrany už se jim pak útočí lépe, ale ne vždy se do takové pozice dostanou. Tady to tipuju spíše na první variantu a podle mě v utkání moc gólů neuvidíme,“ rozebral tipér Indym nedělní souboj Manchesteru United s Arsenalem v analýze s kurzem 1,66.

