Pešánova premiéra u áčka! Ovládnou Češi Karjala Cup?

Karjala Cup hodně ovlivní koronavirus a zároveň také blížící se mistrovství světa do 20 let. Vzít nadějné juniory do áčka? Na tom není nic zvláštního. Jenže Rusko poslalo do Helsinek jen hráče, kteří se narodili v letech 2001 a 2002! Tedy reprezentační dvacítku. Dokáží mladíci uhrát alespoň bod?

Finové i Švédové povolali do nároďáku jen hokejisty z domácích soutěží. Kouč Jukka Jalonen ale možná doplní na soupisku Suomi několik jmen z Jokeritu Helsinky. Vzhledem k tomu, že Tipsport extraliga je už tři týdny přerušena a mužstva nemohou ani trénovat, rozhodl se Filip Pešán sestavit tým jen z krajánků. Jeho záměr ale nakonec úplně nevyšel.

Důvod? Nahromadila se mu řada omluvenek, a i po oznámení nominace musel počítat ztráty. Postupně vypadli Jaškin, Krejčík nebo Šustr. Přesto bude mít při své trenérské premiéře u českého národního týmu k dispozici kvalitní sestavu. V širším kádru je také deset juniorů, kteří působí v Tipsport extralize. Naskočit by měli především do zápasu s Ruskem.

