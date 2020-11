Vzpamatuje se Lipsko z nakládačky a vyřídí PSG?

Šlágrem středečního programu Ligy mistrů bude souboj Lipska s Paris Saint-Germain. Oba celky mají po úvodních dvou kolech tři body, shodně nestačily na Manchester United. Zatímco Francouzi padli doma 1:2, RB dostalo pětibrankový výprask na Old Trafford. Nyní si to rozdají v přímém souboji. Barcelona bude chtít proti kyjevskému Dynamu udržet stoprocentní bilanci. V Seville by zase rádi zlepšili produktivitu. Přeci jen skóre 1:0 po dvou duelech fanoušky zrovna moc nebaví. Co nabídne středeční program? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!