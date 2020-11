Ligový restart nabízí bitvu Plzně se Spartou!

Na rozdíl od Plzně však borci z Letné alespoň nějaké zápasové vytížení mají. V nucené pauze totiž odehráli tři zápasy v Evropské lize. Bude to pro ně výhoda? A co další program? V Teplicích se představí český pohárový zástupce Liberec a hodně sledovaný bude i duel Slavie s Mladou Boleslaví. Baník zamíří na hřiště Příbrami, Jablonec hostí Brno a to zdaleka není vše. Vsaďte si a sledujte emotivní bitvu živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na první sázky!

Dvojka? Ne!

Archechempe o triumfu ACS pochybuje. „Viktoria je po šesti kolech třetí a výhra by ji vrátila do boje o první místo. V její prospěch hovoří i fakt, že vypadla z pohárů a nemá důvod šetřit síly. Letenští mají velké problémy v defenzivě, navíc postrádají několik opor. K tomu bojují i v Evropské lize, kde se jim ovšem nedaří. I proto sázím čistou jedničku,“ uvádí v analýze na ostrou jedničku v kurzu 2,35.

Půjdete do toho s ním?

