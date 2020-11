Češi v Lipsku! Zaskočí v přípravě Němce?

Českou fotbalovou reprezentaci čeká velmi zajímavá konfrontace. Ve středu večer si to totiž v rámci přátelského měření sil rozdá s Německem! Favorit? Podle bookmakerů družstvo trenéra Joachima Löwa! Na druhou stranu, Němci své soupeře teď zrovna neválcují – z posledních pěti soutěžních zápasů zapsali jedinou výhru a hned čtyři remízy. Vsaďte si na bitvu v Lipsku u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

1:1 se Španělskem, 1:1 ve Švýcarsku, 3:3 s Tureckem, těsná výhra 2:1 na Ukrajině a 3:3 opět s fotbalisty ze země helvétského kříže. To je bilance Němců z nedávné doby. Česko pak z předchozích pěti startů urvalo tři vítězství (nad Slovenskem, Kyprem a Izraelem) a utrpělo dvě porážky (obě se Skoty). Co myslíte, má Šilhavého mužstvo na to, aby překvapilo a vydolovalo ve středu alespoň plichtu? Mimochodem, nerozhodný výsledek nároďák naposledy zaznamenal před dlouhými více než třemi lety (v červnu 2017 v Norsku)! Vsaďte si na zápasy reprezentace a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Zásah v první půli!

Stenly10 očekává od přáteláku v Lipsku minimálně jednu branku v úvodním poločase. Pohled na vzájemná utkání k této sázce tak trochu vybízí – vyšla by ve všech pěti předchozích případech. Co nyní? Vedle zápasu mezi Německem a Českem dal Stenly10 na tiket ještě dalších 23 příležitostí a pokud mu komplet zezelenají, rozmnoží stokorunový vklad na krásných 111 953 Kč! Inspirujete se tipérovou akovkou?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!