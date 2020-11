Šlágry v Tipsport extralize: Východočeské derby a Třinec proti Plzni!

Pikantním soubojem předvíkendové zápasové nálože je i východočeské derby. Pardubice minule vydolovaly premiérový triumf v základní hrací době v tomto ročníku, když porazily Brno 2:1, a přiblížily se postupovým místům do rozšířeného play off. Přelstí teď perníkáři rivala z Hradce Králové, který do sezony vstoupil velmi dobře? Lvi jsou v tabulce čtvrtí, ale naposledy inkasovali direkt od Karlových Varů (0:4)... Zajímavé bude sledovat i počínání Českých Budějovic, zda v bitvě s Vítkovicemi trefí svoji první výhru po návratu do Tipsport extraligy. Vsaďte si a sledujte kompletní program v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Indiáni narazí!

„Plzeň je v čele, ale oproti Třinci má odehrány o tři zápasy více a podle mě Oceláři disponují o něco lepším a hlavně vyrovnanějším týmem. Zatímco indiáni spoléhají především na elitní lajnu s tahouny Gulašem a Mertlem, u Slezanů je ta útočná síla rozložená rovnoměrněji. Samozřejmě top útok ve složení Stránský, Vrána, Růžička je ze všech nejnebezpečnější, rozhodnout ale může prakticky každá. Mužstvo trenéra Varadi navíc doma na Západočechy umí, uspělo čtyřikrát za sebou v základní hrací době,“ očekává triumf Třince elmanovalucie.

Dáte na tiket také jedničku?

