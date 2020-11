Vyjde PSG odveta s Lipskem, nebo dostane další direkt?

Po reprezentační pauze se rozběhly nejen ligové soutěže, ale na scénu se vrací i boje v pohárové Evropě. Úterní program prestižní Ligy mistrů nabízí například zajímavý střet Paris Saint-Germain s Lipskem, které začátkem listopadu dokázalo doma zvítězit a dotáhlo se v tabulce na vedoucí Manchester United. Jak dopadne odveta? Pro francouzského mistra by další zaváhání mohlo mít fatální následky. Jak se s touto rolí popasuje? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

V Lipsku vyšel úvod utkání mnohem lépe hostujícímu celku, který se již v šesté minutě zásluhou Argentince Ángela Di Maríi ujal vedení. Někdejší opora Realu Madrid nebo Manchesteru United mohla přidat o deset minut později další branku PSG, ale ze značky pokutového kopu selhala. V závěru poločasu vyrovnal Christopher Nkunku a po změně stran dokonal obrat Emil Forsberg. Kalich hořkosti si Pařížané vypili až do dna, když dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. Do kabin předčasně putovali Idrissa Gueye a Presnel Kimpembe

Do hry se dostanou i další velkokluby. Chelsea se představí na půdě ruského Krasnodaru, Dortmund doma přivítá Bruggy, Barcelona míří do Kyjeva, Juventus v Turíně hostí Ferencváros a to není zdaleka vše.

PSG povede v poločase nebo na konci

PSG povede v poločase nebo na konci

„Tuchelův tým se dostává do složité situace. Po nečekané domácí porážce s Manchesterem United si sice poradil s Basaksehirem, ale následně ztratil všechny body v Německu. Pokud si chce udržet postupové ambice, musí nyní vyhrát, protože konec již ve skupině by byl pro bohatý klub velkou potupou," uvádí esazkar v analýze na vítězství PSG po prvním poločase, případně po závěrečném hvizdu v kurzu 1,44.

