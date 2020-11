Upevní si Slavia první příčku v tabulce?

Základní skupiny Evropské ligy se přehouply do své druhé poloviny. Jak Slavia začala boje v pohárech špatně, když padla v Izraeli, tak následně zabrala a z duelů s Leverkusenem a Nice brala vždy tři body. Nyní se představí na půdě francouzského celku. Sparta po triumfu v Glasgow vyzve Celtic doma a Liberec bude čelit německému Hoffenheimu. Kdo urve kolik bodů? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Červenobílí mají na svém kontě po třech kolech šest bodů. Sparťané v těžké skupině, ve které kromě Celtiku čelí ještě AC Milán a Lille, získali body jen ve Skotsku. Ale stálo to za to. Vítězství 4:1 bylo po dvou prohrách velkou zpruhou. Naneštěstí návrat do ligového kolotoče borcům z Letné nevyšel. V Plzni padli 1:3 a o víkendu doma propadli s Českými Budějovicemi 2:4. A Liberec? Severočeši si v konkurenci Hoffenheimu, CZ Bělehrad a Gentu poradili doma s Belgičany. V Německu byl jasně patrný rozdíl v kvalitě, čemuž odpovídalo i skóre (0:5). Jak dopadne odveta pod Ještědem? Vsaďte si na české zástupce v Evropské lize a získejte navíc 150 Kč na první sázky!

Slavia porazí Nice i ve Francii

„Nice má spoustu nakažených hráčů covidem-19, kvůli čemuž byl odložen jeho víkendový souboj s Marseille. Reálně hrozí, že za OGC nastoupí juniorka, nebo že hráči nebudou fit. Červenobílí by měli šanci na vítězství i kdyby domácí nastoupili v plné palbě,“ uvádí v analýze na výhru SKS v kurzu 2,81 Jupik11.

