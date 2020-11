Slavia drtí konkurenci! Rozstřílí i Brno? A jak zareagují Sparta s Plzní?

Co napravovat mají o víkendu Sparta s Plzní. Letenští sice jsou před vypuknutím 9. kola druzí a na úhlavního rivala z Vršovic ztrácejí čtyři body, jejich sebevědomí teď ale utržilo dvě solidní rány. Po krachu s Viktorií 1:3 přišel opravdový šok – domácí výbuch s Českými Budějovicemi (2:4), které si tak připsaly svoji vůbec první výhru v této sezoně. Zlepší si Kotalova parta náladu a porazí nevýrazné Teplice (bilance 2-0-6)? Čtvrtá Plzeň se po překvapivém nezdaru ve Zlíně pokusí zabrat proti zmíněnému Dynamu a sympaticky se prezentující třetí Olomouc bude chtít bodovat i s nováčkem z Pardubic. Vsaďte si a buďte u toho i vy v přímých přenosech na TV Tipsport!

ACS nezaválí!

„Sparta zápas co zápas předvádí v lize horší a horší výkony. Teď přitom bude postrádat vykartovaného Pavelku, ve čtvrtek navíc podstoupí pohárovou bitvu v EL. Proto si myslím, že v Teplicích nezvítězí. A když ano, tak maximálně o gól, pak by se mi vrátil vklad. A ještě poznámka: Letenští hráli na hřišti žlutomodrých od roku 2003 celkově 20x, dokázali tam jen 3x triumfovat a pouze 1x by tato sázka byla označena jako prohra. Je to jednoduchá matematika – z 20 vzájemných duelů na Stínadlech uspělo mužstvo ACS jedinkrát o víc jak jednu branku (tedy v 5 % případů),“ píše v podrobné analýze charwy98.

Také rudým moc nevěříte?

