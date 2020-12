Drama v Evropské lize: Slavia chce trefit postup, Sparta touží překvapit

Základní fáze Evropské ligy pomalu vrcholí. Ve čtvrtek se odehraje páté kolo zápasů. Šanci na průnik do vyřazovací části přitom živí obě pražská „S“. Hlavně tedy Slavia, která zvítězila třikrát v řadě a s celkovou bilancí 3-0-1 vede céčkovou skupinu před Leverkusenem (také 9 bodů), Nice (3) a Beer Shevou (3). Stvrdí postup? Pokud proti izraelskému týmu, svému nejbližšímu soupeři, vybojuje alespoň remízu, jarní nadstavba ji nemine. Už jen teoretickou naději na play off pak má třetí český pohárový zástupce z Liberce. Zaskočí Gent? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Sparta zvýšila šance na konečné umístění na minimálně druhé příčce skupiny H po dvou přesvědčivých triumfech 4:1 nad Celtikem Glasgow. V tabulce teď Letenští okupují třetí pozici a na AC Milán a Lille ztrácejí jeden, respektive dva body. Budou na tom po bitvě na hřišti LOSC lépe? Za jasné favority utkání platí domácí dogy, které zatím v EL nenašly přemožitele (bilance 2-2-0 při skóre 10:4) a v Ligue 1 zdatně prohánějí francouzského hegemona posledních let Paris SG.

Útok SKS promluví

„Moc dobře nechápu, že Hapoel Beer Sheva přešel přes Plzeň a pak dokázal v prvním zápase ve skupině zdolat Slavii. Podle mě je to tým, jenž co do kvality výrazně za oběma celky zaostává. Sešívaní budou ve čtvrtek usilovat nejen o postup, k čemuž jim stačí bod, ale můžou nakročit i k top pozici, což by znamenalo nasazení. V Nice si Pražané šli pro vítězství od úvodní minuty a po zpackaném ligovém utkání s Brnem tipuju, že Shevu porazí minimálně o dvě branky," zanalyzoval příležitost s kurzem 1,73 sázkař dogly.

