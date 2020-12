Konec Realu v Lize mistrů?

Bojovat až do posledního kola o postup ze základní skupiny Ligy mistrů? To se Realu Madrid už dlouho nestalo. Nyní této nepříjemné pozici bude čelit v domácím střetu s Mönchengladbachem. Aby se nemusel ohlížet na výsledky dalších zápasů, potřebuje německého soupeře porazit. Zvládne bílý balet tento důležitý mač? Vsaďte si a zpestřete si dění v milionářské soutěži v akčních live sázkách! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Situace ve skupině B je pořádně zamotaná. Na postup totiž mohou stále pomýšlet všechny týmy. Vedoucí Borussia má o tři body více než poslední Inter, který má ale s bundesligovým celkem zase lepší vzájemnou bilanci. Hostům v Madridu tak k jistotě stačí remíza. Ta by v případě výhry milánských nad Šachtarem poslala dál i Los Blancos a Nerazzurri by si zahráli alespoň Evropskou ligu. O zápletku je tedy postaráno.

Madrid smutnit nebude!

„Realu teoreticky může stačit i remíza, ale nikdo neví, co přinese druhý zápas ve skupině. Zidanův tým rozhodně není v pohodě, ale že by se s Ligou mistrů loučil již po podzimní části, tomu nevěřím. Na druhou stranu by si po tom, co předvedl, takovou potupu asi i zasloužil,“ uvádí v analýze na triumf Benzemy a spol. v sázce bez remízy s kurzem 1,32 esazkar.

