Rozloučí se Sparta a Liberec s Evropou vítězně?

Závěrečné zápasy v základních skupinách Evropské ligy už z českého pohledu žádnou velkou zápletku nenabídnou. Zatímco Sparta s Libercem budou bojovat pouze o prestiž, finance a body do koeficientu, slávisté si to s Leverkusenem rozdají navíc o první příčku ve skupině. Nicméně postup již mají po triumfu s Beer Shevou v kapse. Co poslední podzimní duely nabídnou? Vsaďte si a ovládněte souboje Evropské ligy v live sázkách! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!